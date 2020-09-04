Спорт Месси объявил, что останется в «Барселоне» Светлана Головина По словам футболиста, несмотря на сложившуюся ситуацию, его отношение к команде не изменится. © Фото: Daisuke Nakashima AFLO Globallookpress Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси заявил, что до конца сезона не собирается покидать клуб. «Я хотел уйти, но мне это не позволили, так что я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств», - сказал футболист в интервью Goal. По словам Месси, несмотря на сложившуюся ситуацию, его отношение к команде не изменится. Ранее сообщалось, что руководство «Барсы» потребовало в качестве отступных от футболиста 700 миллионов евро. Информация о том, что аргентинский форвард собирается покинуть «Барселону», появилась на прошлой неделе. Футболист выступает за «Барселону» с 2003 года. За это время он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также обладателем шести «Золотых мячей». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует