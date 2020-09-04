Месси намерен продолжить играть за «Барселону»

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси, несмотря на желание сменить клуб, планирует остаться еще на один год.

По предварительным данным, спортсмен передумал уходить из клуба из-за принципиальной позиции руководства, которое отказывается отпускать форварда до окончания срока контракта, а при уходе запросило рекордно высокие отступные - в 700 миллионов евро.

Помимо этого, за каждый день прогула Месси пообещали вычитать значительную сумму из зарплаты.

Как сообщают инсайдеры, Месси решил не усугублять конфликт и остаться в родном клубе, пишет Deportes Cuatro.