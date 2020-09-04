«Спартак» узнал соперников по Кубку России

Сегодня, 4 сентября, состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу сезона-2020/2021. Московский «Спартак» сыграет со столичной «Родиной» и красноярским «Енисеем».

Тренер «Родины» Александр Павленко, игравший за спартаковцев с 2001 по 2010 год, заявил, что его команда сможет побороться за выход из группы и выразил удовлетворение результатами жеребьевки. Об этом пишет Championat.com.

Перед стартом сезона 2020/2021 была утверждена новая схема проведения Кубка России. Вместо более ранних стадий турнира будут сформированы десять групп по три команды в каждой – от РПЛ и следующих за ней по силе дивизионов ФНЛ и ПФЛ.