WADA пригрозило отстранить от Олимпийских игр спортсменов из США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может не допустить спортсменов из США к участию в Олимпиаде и других крупных спортивных мероприятиях, если страна прекратит финансирование организации. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.

«Неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство данной страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации», - сказал глава организации.

Правила Международного олимпийского комитета (МОК) предусматривают, что для участия в играх необходимо соответствие WADA .

«Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях», - цитирует Баньку Reuters.

В то же время отмечается, что США платит WADA больше всех остальных стран. Размер ежегодного взноса составляет около 2,7 миллиона долларов.

Олимпийские игры в Токио были отложены на год из-за пандемии коронавируса. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.