«Сложная победа, но заслуженная»: Черчесов прокомментировал итоги матча с Сербией

Победа в игре первого этапа Лиги наций УЕФА, в которой сборной России удалось одолеть команду Сербии, оказалась сложной, но заслуженной. Такой вывод сделал главный тренер российских футболистов Станислав Черчесов.

Наставник команды подчеркнул, что результат долгожданного матча был очень важен, в особенности после длительного перерыва в играх. Черчесов также отметил, что спортсмены ощущали себя дома, несмотря на пустые трибуны московского стадиона.

«Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная», - поделился он в пресс-конференции.

Матч сборной РФ против сборной Сербии, проходившей в Москве 3 сентября, завершился победой россиян со счетом 3:1.