Сборная России обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА

Сборная России одержала победу над футболистами Сербии в рамках первого игрового тура Лиги наций УЕФА. Матч окончился со счетом 3:1 в пользу РФ.

Счет был открыт на 48-й минуте матча успешным пенальти Артема Дзюбы. Следующий гол был забит также членом российской сборной, Вячеславом Караваевым, на 69-й минуте.

Отставание в счете было сокращено сербским футболистом Александром Митровичем на 78-й минуты игры. Последним в рамках матча был реализован удар в ворота Сербии в исполнении Дзюбы.

Победный для россиян матч прошел в Москве на Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина на ВТБ Арене.

Следующая игра сборной России в текущем сезоне Лиги наций УЕФА пройдет 6 сентября. Команда встретиться с Венгрией на выездном матче второго тура.