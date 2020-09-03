Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и «Йокеритом» из Хельсинки отменен.

Игра должна была состояться сегодня, 3 сентября, в столице Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе КХЛ, о причинах отмены станет известно позднее.

Ранее финское издание IltaLehti писало, что «Йокерит» не прибыл в аэропорт и не вылетел на игру. Отмечалось, что команда из Хельсинки просила «Динамо» о переносе матча.