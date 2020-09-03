«Мой сын не остается»: отец Месси рассказал о переговорах с «Барселоной»

Отец известного футболиста Лионеля Месси, в настоящее время являющегося нападающим «Барселоны» заявил, что его сын не планирует оставаться в испанском футбольном клубе.

«Мой сын не остается», - передает слова Хорхе Месси TyC Sports.

Такое заявление было сделано им после выхода из офиса «Барселоны», в котором Хорхе Месси около получаса общался с президентом «сине-гранатовых» Хосепом Бартомеу.

Переговоры между представителями клуба и спортсмена должны быть продолжены в скорейшее время.

Ранее сообщалось, что английский клуб «Манчестер Сити» готов отдать «Барселоне» за футболиста нескольких ведущих игроков с доплатой в 100 миллионов евро.

По данным прессы, Лионель Месси изъявил желание воспользоваться пунктом своего контракта, который говорит о возможности выхода из команды в одностороннем порядке в конце любого сезона.