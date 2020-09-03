«Все равно надо радовать болельщиков»: Черчесов об игре сборной при пустых трибунах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о настрое команды на сегодняшнюю игру с Сербией, которая пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Естественно, банальностей не хотелось бы говорить, но со зрителями играть приятнее. Принято такое решение (об игре без зрителей. - Прим. ред.), чтобы все были в одинаковых условиях. Это надо принять как должное и все равно радовать своих болельщиков, которые будут смотреть по телевизору», - отметил наставник российской сборной.

Сборная России по футболу сегодня, 3 сентября, проведет свой первый в этом году матч после десятимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Наша команда в рамках турнира Лиги Наций встретится с Сербией в Москве на стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 21.45.