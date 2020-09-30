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«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов

Лиина Давыдова
23:52 30.09.2020
Впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют сразу три российских клуба.
«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
© Фото: Андрей Шрамко, РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. Российская команда в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ обыграла греческий ПАОК. 

Встреча проходила в Салониках и завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. В составе «Краснодара» голами отметился Реми Кабелла (78-й), еще один мяч оказался в воротах греческого клуба в результате автогола Янниса Михаилидиса (73). У ПАОКа отличился Омар Эль-Каддури (77).

В первом матче «Краснодар» также одержал победу со счетом 2:1.

Впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов сыграют сразу три российских команды - «Краснодар», петербургский «Зенит» и столичный «Локомотив». 

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