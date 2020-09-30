Дзюба признан лучшим игроком РПЛ сезона 2019/2020

Капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона 2019/2020 Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Список лауреатов утвержден исполкомом РФС. Всего в нем 33 фамилии - три символических состава из футболистов, распределенных по игровым позициям.

В частности, в него вошли «спартаковец» Роман Зобнин и защитник ЦСКА Марио Фернандес, также выступающие за сборную команду страны. Кроме того, сегодня было объявлено, что в РФС не видят причин для приостановки национального чемпионата на фоне распространения коронавируса.