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«Зов природы»: футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча

Анна Берестовая
01:34 30.09.2020
Клубу удалось победить в матче после серии пенальти.
«Зов природы»: футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча
© Фото: David Klein imago sport fotodienst Globallookpress

Футболист, выступающий за клуб «Тоттенхэм», внезапно убежал в раздевалку посреди игры с «Челси» 1/8 финала Кубка английской лиги.

Эрик Дайер объяснил, что покинул поле из-за непреодолимого «зова природы». За спортсменом в помещение зашел главный тренер команды Жозе Моуринью. Спустя некоторое время футболист вновь вышел и вернулся к игре.

«Жозе был недоволен, но я не мог ничего поделать», - цитирует спортсмена BBC.

По итогу встречи «Тоттенхэму» удалось вырваться вперед, одолев «Челси» в серии пенальти. Матч завершился со счетом 1:1 (5:4).

Дайер подметил, что рад тому факту, что во время его отсутствия на поле его команде не забили.

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