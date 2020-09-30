«Зов природы»: футболист «Тоттенхэма» Дайер убежал с поля посреди матча

Футболист, выступающий за клуб «Тоттенхэм», внезапно убежал в раздевалку посреди игры с «Челси» 1/8 финала Кубка английской лиги.

Эрик Дайер объяснил, что покинул поле из-за непреодолимого «зова природы». За спортсменом в помещение зашел главный тренер команды Жозе Моуринью. Спустя некоторое время футболист вновь вышел и вернулся к игре.

«Жозе был недоволен, но я не мог ничего поделать», - цитирует спортсмена BBC.

По итогу встречи «Тоттенхэму» удалось вырваться вперед, одолев «Челси» в серии пенальти. Матч завершился со счетом 1:1 (5:4).

Дайер подметил, что рад тому факту, что во время его отсутствия на поле его команде не забили.