Нурмагомедов сравнил Макгрегора с мусором
Россиянин отказался от участия в совместном шоу с Макгрегором.
© Фото: Christopher Khoury, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сравнил бойца Конора Макгрегора с мусором и отказался от участия в совместном с ним шоу. Об этом заявил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
По словам менеджера, на прошлой неделе с ним связался президент UFC Дана Уайт. Он предложил россиянину участие в шоу. По задумке организаторов проекта, Нурмагомедов и Макгрегор должны были тренировать команды начинающих бойцов, в конечном итоге сойдясь друг с другом в октагоне.
Менеджер отметил, что Нурмагомедов сразу отказался, назвав Макгрегора «мусором». Слова Абдель-Азиза приводит TMZ.