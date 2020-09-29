Спорт Четыре российских хоккеиста впервые стали обладателями Кубка Стэнли Светлана Головина Для Михаила Сергачева, Никиты Кучерова, Александра Волкова и Андрея Василевского это первый престижный трофей в карьере. © Фото: Stefani Reynolds CNP AdMedia Globallookpress Четыре российских хоккеиста - Михаил Сергачев, Никита Кучеров, Александр Волков и Андрей Василевский - в составе клуба национальной хоккейной лиги (NHL) «Тампа-Бэй Лайтинг» стали обладателями Кубка Стэнли. Финальная встреча команды состоялась накануне с клубом «Даллас Старз» и завершилась со счетом 2:0. Для российских спортсменов это первый престижный трофей в карьере. Помимо этого, защитник «Тампы» Виктор Хедман впервые стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф NHL. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика