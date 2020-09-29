Хабиб отреагировал на предложение Запашного провести тренировку со львами

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, прокомментировал предложение потренироваться со львами.

Ранее такую экстравагантную идею высказал известный дрессировщик Аскольд Запашный, когда желал бойцу удачи в предстоящей встрече с американцем Джастином Гэтжи .

Нурмагомедов поблагодарил Запашного за пожелания и поддержку, однако подметил, что не хотел бы бороться с дикими хищниками.

«Со львами предпочитаю дружить», - написал Хабиб в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что долгожданный поединок российского и американского бойцов состоится без зрителей на трибунах в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.