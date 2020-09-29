Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в игре первого круга Открытого чемпионата Франции. Одолеть его удалось венгерскому спортсмену Мартону Фучовичу.

Матч окончился со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1 в пользу венгра. На следующей игре турнира Фучович встретится с испанцем Альбертом Рамосом.

Ранее Фучович дважды доходил до игр четвертого круга в рамках Открытого чемпионата Австралии в текущем году и в 2018.

Россиянин за свою карьеру, в свою очередь, отличился выходом в финал одного из турниров серии Большого шлема. Медведев, в свои 24 года являющийся пятым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, ранее становился финалистом Открытого чемпионата Соединенных Штатов.