Кирилл Новиков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Динамо»

Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом он написал в своем профиле Instagram.

Новиков отметил, что решение было принято после того, как он вновь спокойно обдумал события этого месяца. В понедельник команда проиграла подмосковным «Химкам» в матче РПЛ, до этого вылетела из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» в первой за пять лет игре в Еврокубках.

«Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба - за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас!» - пишет Новиков в Instagram. В ответ футболист получил от подписчиков сотни комментариев со словами поддержки.

Кириллу Новикову 39 лет. Он работал в структуре «Динамо» с 2015 года, с мая по июнь 2016 года специалист исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году возглавил петербургское «Динамо», команда по итогам сезона 2017/18 заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду московского «Динамо».