Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Спартак» обыграл московское «Динамо», прервав победную серию «бело-голубых» в КХЛ

Валентина Пескова
23:10 28.09.2020
Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин забил восьмой гол в сезоне, возглавив список лучших снайперов КХЛ.
«Спартак» обыграл московское «Динамо», прервав победную серию «бело-голубых» в КХЛ
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Встреча столичных «Динамо» и «Спартака» в московском «Парке легенд» завершилась со счетом 5:4 в пользу «красно-белых». Таким образом подопечным Олега Знарка удалось прервать победную серию соперников, которые до этого не проигрывали в КХЛ шесть матчей подряд.

В команде победителей голами в ворота соперников отличились Сергей Широков (на 13-й минуте), Лукаш Радил (24), Эмиль Юсе (27), Робин Ганзл (42). У «Динамо» шайбы забросили Вадим Шипачев (6), Дмитрий Яшкин (47), Андрей Миронов (50), Даниил Тарасов (55). Решающий послематчевый бросок реализовал Широков.

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин забил восьмой гол в сезоне и единолично возглавил список лучших снайперов КХЛ. А форвард «красно-белых» Михаил Юньков провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:41 В стране и мире
Видео
«Станция - это большой дуршлаг»: летчик-космонавт Корниенко рассказал о возможных причинах утечки воздуха на МКС
21:14 В стране и мире
В ФАС рассказали о несоответствии импортной продукции в Западной Европе российским аналогам
19:32 В стране и мире
Путин: борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя
18:47 В стране и мире
Видео
Роспотребнадзор оценил вероятность повторного введения карантина
18:45 В стране и мире
Российский Су-27 поднимался на сопровождение над Балтийским морем самолетов ВМС США и ВМС Германии
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
Холодный свет: кадры северного сияния с борта барка «Седов»
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.