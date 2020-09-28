«Спартак» обыграл московское «Динамо», прервав победную серию «бело-голубых» в КХЛ

Встреча столичных «Динамо» и «Спартака» в московском «Парке легенд» завершилась со счетом 5:4 в пользу «красно-белых». Таким образом подопечным Олега Знарка удалось прервать победную серию соперников, которые до этого не проигрывали в КХЛ шесть матчей подряд.

В команде победителей голами в ворота соперников отличились Сергей Широков (на 13-й минуте), Лукаш Радил (24), Эмиль Юсе (27), Робин Ганзл (42). У «Динамо» шайбы забросили Вадим Шипачев (6), Дмитрий Яшкин (47), Андрей Миронов (50), Даниил Тарасов (55). Решающий послематчевый бросок реализовал Широков.

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин забил восьмой гол в сезоне и единолично возглавил список лучших снайперов КХЛ. А форвард «красно-белых» Михаил Юньков провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.