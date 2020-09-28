Черчесов назвал условие для возвращения Кокорина в российскую сборную
В текущем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие лишь в двух играх.
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал главное условие для возвращения нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в национальную команду.
«Для начала — играть так, как надо. Сначала футбол, а потом все остальное», — цитирует наставника российской сборной Sport24.
Александр Кокорин перешел из «Зенита» в ФК «Спартак» летом текущего года. В этом сезоне чемпионата РФ он принял участие в двух играх, но пока какими-то результатами не отметился.