Спорт Черчесов назвал условие для возвращения Кокорина в российскую сборную Лина Давыдова В текущем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие лишь в двух играх. © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал главное условие для возвращения нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в национальную команду. «Для начала — играть так, как надо. Сначала футбол, а потом все остальное», — цитирует наставника российской сборной Sport24. Александр Кокорин перешел из «Зенита» в ФК «Спартак» летом текущего года. В этом сезоне чемпионата РФ он принял участие в двух играх, но пока какими-то результатами не отметился. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика