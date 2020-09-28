Роналду первым в истории забил 450 мячей в топ-5 лигах Европы

Знаменитый футболист Криштиану Роналду первым в истории спорта забил 450 голов в матчах европейских лиг, входящих в первую пятерку топа.

Такого числа мячей в ворота противников португальцу удалось достичь за 554 игры. Наибольшее количество из них, а именно - 311, он забил, выступая за мадридский «Реал». В составе «Ювентус», в котором Роналду состоит с лета 2018 года, он стал автором 55 голов.

Конкурировать с португальским футболистом в данном показателе может лишь аргентинский спортсмен Лионель Месси, который к настоящему моменту забил 445 мячей за 486 игр европейского топ-5.