«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» не смогла завоевать Кубок Стэнли в пятом матче серии плей-офф НХЛ. В ночь на воскресенье хоккеисты «Даллас Старз» во втором овертайме смогли добиться победы и сократили отставание в серии до четырех побед до минимума – 3:2.

Прошедшая в Эдмонтоне встреча завершилась со счетом 3:2. За «Даллас» отметился дублем Кори Перри и одна шайба на счету Джо Павелски. На счету россиянина Александра Радулова два броска по воротам, у Дениса Гурьянова – три. Вратарь Антон Худобин отразил 39 бросков.

За «Тампу» отличились Ондржей Палат и Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков.