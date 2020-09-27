Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Тамара Астапенкова
08:41 27.09.2020
В серии до четырех побед отставание «Далласа» сократилось до минимума – 3:2.
«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли
© Фото: DallasStars, Twitter

«Тампа-Бэй Лайтнинг» не смогла завоевать Кубок Стэнли в пятом матче серии плей-офф НХЛ. В ночь на воскресенье хоккеисты «Даллас Старз» во втором овертайме смогли добиться победы и сократили отставание в серии до четырех побед до минимума – 3:2.

Прошедшая в Эдмонтоне встреча завершилась со счетом 3:2. За «Даллас» отметился дублем Кори Перри и одна шайба на счету Джо Павелски. На счету россиянина Александра Радулова два броска по воротам, у Дениса Гурьянова – три. Вратарь Антон Худобин отразил 39 бросков.

За «Тампу» отличились Ондржей Палат и Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.