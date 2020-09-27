«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби девятого тура РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли ЦСКА в московском дерби в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе армейцев завершилась со счетом 1:0.

На 45-й минуте матча гол в ворота соперников забил Федор Смолов. ЦСКА доигрывали в меньшинстве, так как полузащитник Кристиян Бистрович был удален на 60-й минуте матча.

Капитаны команд Игорь Акинфеев и Ведран Чорлука вышли на поле в с игровыми майками, на которых названия команд были написаны на языке жестов. Акция приурочена к Международному дню глухих, который отмечается в последнее воскресенье сентября. Майки в последующем передадут на благотворительные аукционы.

«Локомотив» с 15-ю очками сейчас находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата. У ЦСКА – 16 очков и четвертое место.