В Сочи из-за аварии остановили гонку «Формулы-2»

Вторая гонка этапа серии «Формула-2» в Сочи остановлена из-за аварии и не будет возобновлена. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

ДТП произошло на шестом круге гонки. Итальянец Лука Гиотто и британец Джейк Айткен столкнулись на одном из поворотов. В результате болиды врезались в барьер безопасности и серьезно повредили его. Машина итальянца загорелась. Сами пилоты не пострадали.

Победителем гонки стал китаец Чжоу Гуаньюй . На втором месте - россиянин Никита Мазепин. На третьей строчке расположился сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.

Следующий этап «Формулы-2» пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.