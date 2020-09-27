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В Сочи из-за аварии остановили гонку «Формулы-2»

Иван Линдеманн
12:21 27.09.2020
В результате ДТП сгорел болид итальянского пилота.
В Сочи из-за аварии остановили гонку «Формулы-2»
© Фото: James Gasperotti, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Вторая гонка этапа серии «Формула-2» в Сочи остановлена из-за аварии и не будет возобновлена. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

ДТП произошло на шестом круге гонки. Итальянец Лука Гиотто и британец Джейк Айткен столкнулись на одном из поворотов. В результате болиды врезались в барьер безопасности и серьезно повредили его. Машина итальянца загорелась. Сами пилоты не пострадали.

Победителем гонки стал китаец Чжоу Гуаньюй . На втором месте -  россиянин Никита Мазепин. На третьей строчке расположился сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик.

Следующий этап «Формулы-2»  пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

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