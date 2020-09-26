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«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертой игре финала Кубка Стэнли

Тамара Астапенкова
08:33 26.09.2020
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Тампы».
«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертой игре финала Кубка Стэнли
© Фото: TBLightning, Twitter

В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» в овертайме выиграла у «Далласа». Встреча закончилась со счетом 5:4, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится 26 сентября.

В матче, который прошел в Эдмонтоне, за «Тампу» отличился Брэйден Пойнт, оформивший дубль, Янни Гурд, Алекс Киллорн и Кевин Шаттенкирк. Россиянин Никита Кучеров отдал две результативные передачи, также дважды отдал две результативные передачи Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 26 бросков.

За «Даллас» дубль оформил Джо Павелски, Джон Клингберг и Кори Перри. Россиянин Александр Радулов провел результативную передачу, а вратарь Антон Худобин отразил 30 бросков.

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