«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в матче девятого тура РПЛ

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 1:1.

Мяч в ворота гостей на 5-й минуте матча с пенальти отправил Кристиан Нобоа. У «Краснодара» на 59-й минуте отличился Сергей Петров. «Сочи» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления на 55-й минуте Кирилла Заики.

С 16-ю очками «Сочи» занимает четвертую строчку турнирной таблицы. «Краснодар» набрал 15 очков и поднялся на пятую строчку.