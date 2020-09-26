Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна: «Зенит» разгромил «Уфу» в домашнем матче

Петербургский «Зенит» разгромил «Уфу» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:0.

Хет-трик в матче оформил игрок «Зенита» Артем Дзюба, забивший гол на 32-й минуте с пенальти, а затем в ходе игры на 72-й и 88-й минутах. Нападающий Сердар Азмун – оформил дубль, отправив мяч в ворота соперников на 24-й и 61-й минутах. Еще один гол забил Алексей Сутормин в компенсированное ко второму тайму время.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 20-ю очками. «Уфа» с пятью очками располагается на 14-м месте.