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«Спартак» обыграл «Тамбов» и вышел на первое место в таблице РПЛ

Виктория Ивашечкина
17:01 26.09.2020
Встреча команд состоялась в субботу, 26 сентября, в Саранске.
«Спартак» обыграл «Тамбов» и вышел на первое место в таблице РПЛ
© Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress

Футболисты московского клуба «Спартака» на выезде одержали победу над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в субботу, 26 сентября, в Саранске и завершилась со счетом 2:0. Дублем отметился защитник «красно-белых» Айртон Лукас (75-я и 83-я минуты), сообщается на сайте РПЛ. Отмечается, что игрок обороны Андрей Ещенко провел 100-й матч за «Спартак».

«Красно-белые» с 20 очками лидирует в чемпионате России, «Тамбов» с семью очками идет на 13-й строчке.

Сообщается, что 3 октября в десятом туре Тинькофф РПЛ «Тамбов» примет в Саранске «Арсенал», «Спартак» встретится на «Открытие Арене» с «Зенитом».

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