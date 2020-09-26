«Спартак» обыграл «Тамбов» и вышел на первое место в таблице РПЛ
Встреча команд состоялась в субботу, 26 сентября, в Саранске.
© Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress
Футболисты московского клуба «Спартака» на выезде одержали победу над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча состоялась в субботу, 26 сентября, в Саранске и завершилась со счетом 2:0. Дублем отметился защитник «красно-белых» Айртон Лукас (75-я и 83-я минуты), сообщается на сайте РПЛ. Отмечается, что игрок обороны Андрей Ещенко провел 100-й матч за «Спартак».
«Красно-белые» с 20 очками лидирует в чемпионате России, «Тамбов» с семью очками идет на 13-й строчке.
Сообщается, что 3 октября в десятом туре Тинькофф РПЛ «Тамбов» примет в Саранске «Арсенал», «Спартак» встретится на «Открытие Арене» с «Зенитом».