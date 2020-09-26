Спорт Кокорин впервые попал в стартовый состав «Спартака» в матче РПЛ Тамара Астапенкова Нападающий с первых минут выйдет на поле в матче девятого тура чемпионата России. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Впервые в стартовый состав московского «Спартака» включен нападающий Александр Кокорин на матч девятого тура РПЛ против «Тамбова», сообщается на официальном сайте футбольного клуба. «С первых минут в Саранске сыграют: Максименко, Зобнин, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Крал, Бакаев, Ларссон, Кокорин», - говорится в сообщении. О переходе Кокорина из «Зенита» в «Спартак» стало известно в августе 2020 года. Впервые в стартовом составе нападающий вышел в игре Кубка России против «Родины». В РПЛ Кокорин дебютировал в игре с ЦСКА в седьмом туре чемпионата России. Он появился на поле во втором тайме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика