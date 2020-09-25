Бывшей первой ракетке мира Беккеру грозит тюремный срок

Трехкратному чемпиону Уимблдонского турнира Борису Беккеру пригрозили лишением свободы сроком в семь лет. Об этом сообщает Sky Sports.

Следствие предполагает, что в июне 2017 года теннисист нарушил условия процедуры собственного банкротства, а также скрыл информацию о наличии у него денежных средств и имущества.

Спортсмену были выдвинуты обвинения по 19 пунктам. По мнению правоохранительных органов, у Беккера есть банковский счет на £1,2 млн, 75 тысяч акций ИТ-компании Breaking Data Corp., а также несколько элитных объектов недвижимости в Германии и Великобритании.

Беккер опровергает все обвинения о предполагаемом сокрытии активов. Дело передано в суд Саутварка, где 22 октября Беккер окажется на предварительном слушании.

Напомним, что Борис Беккер - бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, победитель шести турниров Большого шлема, олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. В 2003 году избран в Международный зал теннисной славы.