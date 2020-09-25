«Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок UEFA

Футболисты мюнхенской «Баварии» победили игроков испанской «Севильи» в матче за Суперкубок UEFA. Встреча, которая проходила в Будапеште на «Пушкаш-Арене», завершилась со счетом 2:1. Победителя выявляли в дополнительное время.

Первыми забили испанцы. На 13 минуте Лукас Окампос реализовал пенальти, но уже в первом тайме немцы отыгрались усилиями Леона Горецки. Мяч еще раз побывал в сетке ворот «Севильи» после удара Роберта Левандовского, но арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора.

В дополнительное время точку в противостоянии двух титулованных клубов поставил вышедший на замену Хави Мартинес, пробивший головой под перекладину.