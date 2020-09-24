Спорт «Ростов» уступил «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы Роман Захаров Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости «Ростов» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы UEFA на своем поле уступил израильскому «Маккаби». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. У россиян забитым голом на 9-й минуте отметился Элдор Шомуродов. В составе «Маккаби» отличились Никита Рукавица (20-я минута) и Мохаммед Абу Фани (60). После этого поражения ростовская команда покинет турнир. А на прошлой неделе свое выступление в Лиге Европы завершило московское «Динамо», уступившее тбилисскому «Локомотиву». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика