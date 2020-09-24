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Признаны невиновными: CAS удовлетворил апелляции биатлонисток Романовой и Вилухиной

Анна Касаткина
17:36 24.09.2020
Суд признал, что спортсменки не нарушали антидопинговые правила на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lubos Pavlicek, CTK, Globallookpress

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляции российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой по делу о нарушении антидопинговых правил. Решение опубликовано на сайте суда.

Апелляции Яны Романовой и Ольги Вилухиной были удовлетворены - их признали невиновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Кроме того, сохраняется серебряная медаль Вилухиной, завоеванная в спринте на Олимпийских играх 2016 года.

Апелляцию Ольги Зайцевой удовлетворили частично. Ее результат на Играх-2014 аннулировали, сборная России также была лишена серебра в женской эстафетной гонке. Однако CAS снял с завершившей в 2015 году карьеру спортсменки пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

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