Признаны невиновными: CAS удовлетворил апелляции биатлонисток Романовой и Вилухиной

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляции российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой по делу о нарушении антидопинговых правил. Решение опубликовано на сайте суда.

Апелляции Яны Романовой и Ольги Вилухиной были удовлетворены - их признали невиновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Кроме того, сохраняется серебряная медаль Вилухиной, завоеванная в спринте на Олимпийских играх 2016 года.

Апелляцию Ольги Зайцевой удовлетворили частично. Ее результат на Играх-2014 аннулировали, сборная России также была лишена серебра в женской эстафетной гонке. Однако CAS снял с завершившей в 2015 году карьеру спортсменки пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.