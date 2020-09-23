«Алина не крепостная»: Рудковская ответила на обвинения в переманивании фигуристов

Продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ответила на обвинения команды Этери Тутберидзе, что якобы переманивает у них фигуристок.

Ранее группа Этери Тутберидзе, у которой тренируется 18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, сообщила, что Рудковская предлагала перейти спортсменке в группу к Плющенко. Но девушка отказалась. Также была опубликована переписка по данному вопросу продюсера и Загитовой.

Яна Рудковская призналась, что иногда переписывалась с Алиной Загитовой, поскольку обе подписаны друг на друга в соцсетях. Продюсер считает, что приведенные в качестве «доказательств» сообщения вырваны из контекста.

«Я не вижу там слов “тренироваться” и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Тогда она была несовершеннолетняя», - пояснила Рудковская в интервью «Спорт-Экспресс».

По словам продюсера, ей передали информацию, что Загитова интересуется атмосферой в академии Плющенко. И она написала ей, «если нужны, то мы открыты».

«Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы?», - сказала Рудковская.

Она добавила, что жизнь не заканчивается на фигурном катании. По ее словам, у нее имеется своя версия всех переписок с фигуристкой. Но она не собирается ее обнародовать, поскольку соблюдает законы.