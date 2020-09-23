Скандал на льду: штаб Тутберидзе опубликовал переписку Рудковской и Загитовой
Перед началом этого спортивного сезона от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко перешли две фигуристки - Александра Трусова и Алена Косторная.
© Фото: Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress
В социальных сетях появились доказательства того, что Евгений Плющенко переманивает к себе титулованных фигуристов.
Штаб тренера Этери Тутберидзе опубликовал на своей странице в Instagram переписку жены Плющенко - Яны Рудковской и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Из сообщений следует, что Рудковская предлагала Загитовой перейти тренироваться в Академию Плющенко, но олимпийская чемпионка от предложения отказалась.
Перед началом этого спортивного сезона от Тутберидзе к Плющенко перешли две других топовых фигуристки - Александра Трусова и Алена Косторная. При этом сам Плющенко, отвечая на вопросы журналистов, подчеркивал, что никого не переманивает.