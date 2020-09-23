«Повод заявить о себе»: Бестемьянова прокомментировала ситуацию с переманиванием фигуристов

Советская фигуристка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «Звезде» сообщения о том, что фигурист Евгений Плющенко вместе со своей супругой Яной Рудковской переманивают к себе титулованных спортсменов. На этот раз речь шла об опубликованной штабом тренера Этери Тутберидзе переписки Рудковской с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Насколько я слышала от других людей, как это происходит на Западе, там не принято переманивать человека из группы в другую. Тренер не считает возможным этим заниматься. Это считается неприличным», - отметила Бестемьянова.

По ее словам, в профессиональном спорте переходы иногда случаются, но по обоюдному согласию сторон.

«Но если кто-то кому-то написал, мол, переходи ко мне в группу, то это смешно. Так переходы не делаются. Это просто бред. Это раздутый информационный повод, чтобы заявить о себе. Я не считаю это серьезным. Не считаю, что это стоит того, чтобы обсуждать, когда мы говорим о спорте высоких достижений», - отметила бывшая спортсменка.

По ее словам, когда речь идет о высоком спорте, то имеется в виду оказание максимальной помощи спортсмену, которую предлагает тренер при переходе.

«Я сама чаще встаю на сторону спортсмена, как он себя чувствует при переходе. Должны быть контракты, юридически заключенные документы, когда спортсмен уходит от тренера. И тогда мы не будем иметь таких смешных скандалов по эсэмэскам», - заключила Бестемьянова.

Ранее фигурист Роман Костомаров заявил, что команда Евгения Плющенко переманила к себе уже всех, кого хотела. При этом, по его словам, кто прав, кто виноват, покажут будущие соревнования.