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«Переманили всех, кого хотели»: фигурист Костомаров прокомментировал ситуацию с Загитовой

Иван Линдеманн
13:26 23.09.2020
По словам олимпийского чемпиона 2006 года, кто прав, кто виноват, покажут предстоящие соревнования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roman Kostomarov, Globallookpress

Команда Евгения Плющенко переманила к себе уже всех, кого хотела. Так ситуацию с Алиной Загитовой, которой, по заявлению штаба Этери Тутберидзе, поступило предложение перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона, прокомментировал фигурист Роман Костомаров.

«Это все журналистские “раздувалки”. Мне это неинтересно. Придумывают это, чтобы было о чем поговорить. Они уже переманили всех, кого хотели переманить», - сказал олимпийский чемпион 2006 года в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Костомарова, кто прав, кто виноват, покажут предстоящие соревнования.

«Соревнования начнутся когда - чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры, - вот там все покажется. Сейчас какая-то мышиная возня происходит», - отметил фигурист.

Очередной скандал между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко разгорелся накануне. Штаб тренера Алины Загитовой обвинил супругу фигуриста Яну Рудковскую в попытке переманить спортсменку. На вопросы телеканала «Звезда» в школе Тутберидзе ответить отказались.

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