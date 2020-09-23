В школе Тутберидзе отказались давать комментарии по ситуации с Загитовой

Съемочная группа телеканала «Звезда» приехала в школу Этери Тутберидзе, чтобы получить комментарий на тему очередного скандала с «переманиванием» фигуристок. Однако охрана не пропустила в здание ни оператора, ни корреспондента.

«Она ответила вам отказом, не снимайте, пожалуйста», - сказал представитель Тутберидзе.

Однако, как заявила корреспондент «Звезды», тренер не отказывалась от съемок. Но дальнейшие попытки договориться с охраной и пройти в здание не увенчались успехом.

«Этери Георгиевна попросила, чтобы ее не снимали», - резюмировал представитель тренера.

Очередной скандал между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко разгорелся накануне, когда группа тренера опубликовала переписку фигуристки Алины Загитовой с Яной Рудковской, в которой продюсер якобы приглашала спортсменку перейти в школу Плющенко.

В среду, 23 сентября, конфликт прокомментировали и Рудковская, и ее супруг. Отметим, что с начала года к Плющенко от Тутберидзе перешли Александра Трусова и Алена Косторная.