«Краснодар» победил ПАОК в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты российского «Краснодара» обыграли греческий ПАОК в домашнем матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч проходил без зрителей и завершился со счетом 2:1 в пользу россиян.

В составе победителей голами отметились Виктор Классон и Реми Кабелла. Между тем, греки забили первыми. Единственный мяч на счету Димитроса Пелкаса.

Счет в игре мог быть другим, если бы не блестящая игра голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который отразил пенальти в дебюте игры.

Ответная встреча команд, в которой определится победитель двухматчевого противостояния, состоится 30 сентября в Салониках. Победитель получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. Российский клуб не добивался этого ни разу в своей истории, пишет ТАСС.

Ранее прямые путевки в основной турнир завоевали российские «Зенит» и «Локомотив». Ни разу в истории Лиги чемпионов сразу три российских клуба не выступали в групповой стадии.