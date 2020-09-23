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Плющенко ответил на обвинения в переманивании Загитовой в свою академию

Иван Линдеманн
10:09 23.09.2020
Тренер пригрозил сделать ответный шаг.
Плющенко ответил на обвинения в переманивании Загитовой в свою академию
© Фото: Евгений Плющенко, VK

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил команде тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила его в приглашении фигуристки Алины Загитовой в свою академию.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!» - написал Плющенко у себя в Instagram.

© plushenkoofficial, Instagram

Группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова, ранее опубликовала переписку спортсменки с супругой Плющенко Яной Рудковской. Отмечается, что продюсер предлагала девушке перейти в команду Плющенко, но та отказалась.

Позднее Рудковская призналась, что переписывалась с Загитовой, но считает, что приведенные в качестве «доказательств» сообщения вырваны из контекста.

Напомним, что в 2020 году из группы Тутберидзе в группу Плющенко перешли Александра Трусова и Алена Косторная.

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