«Ак Барс» впервые с 2018 года обыграл ЦСКА и взял Кубок Открытия КХЛ

Казанский «Ак Барс» в овертайме победил столичный ЦСКА со счетом 3:2 в матче за Кубок Открытия сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене». Победу казанцы над ЦСКА одержали впервые с 2018 года.

Голы в составе «Ак Барса» на счету нападающих Стефана Да Косты, Джастина Азеведу и Дмитрия Воронкова. В ЦСКА голы на свой счет записали защитник Дмитрий Саморуков и форвард Антон Слепышев.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Сочи», а «Ак Барс» также на домашней площадке примет подольский «Витязь». Оба матча пройдут 4 сентября.

В 2020 году плей-офф КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, лига приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина.