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«Мир восхищался ею»: тренер Водорезова прокомментировала уход Радионовой из фигурного катания

Виктория Ивашечкина
15:03 22.09.2020
Ранее фигуристка заявила в своих соцсетях, что покидает спорт и открывает «новую страницу в своей жизни».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Manfred Richter, Pixabay

Тренер по фигурному катанию Елена Водорезова прокомментировала «Звезде» сообщения о завершении спортивной карьеры российской фигуристки Елены Радионовой.

Напомним, спортсменка объявила об уходе из фигурного катания. Об этом бронзовый призер чемпионата мира 2015 года написала на своей странице в Instagram.

«Мы все были очень рады ее победам, ее идеальному катанию. Потому что весь мир восхищался ею. И она является идеалом женского одиночного фигурного катания, которого сейчас не хватает», - отметила тренер.

По ее словам, она рада тому, что сейчас Радионова помогает ставить программы для юных спортсменов и находится в тренерском составе.

«Она очень чувствует ребят и вовлечена в этот процесс. Я ей желаю только удачи», - подчеркнула Водорезова.

Также тренер подтвердила, что Радионова действительно завершает спортивную карьеру. По ее словам, в этом нет ничего удивительного, ведь некоторые спортсменки принимают такое решение уже в возрасте 17 лет, а Елене Радионовой 21 год.

Фигуристка получала награды на взрослом и юниорском чемпионатах мира. Также Радионова победила на чемпионате России 2015 года, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, дважды была призером финала Гран-при.

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