Первая в истории фигурного катания двукратная чемпионка мира среди юниоров Радионова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию написала на своей странице в Instagram.

«Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни», - сообщила она.

Радионова поблагодарила болельщиков, тренеров и хореографов. Спортсменка заявила, что фигурное катание навсегда останется в ее сердце.

«Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт», - подчеркнула Радионова.

Спортсменке 21 год. Она получала награды на взрослом и юниорском чемпионатах мира, также Радионова победила на чемпионате России 2015 года, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, дважды была призером финала Гран-при.