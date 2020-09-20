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Шварцман выбил Надаля и вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Риме

Анна Берестовая
02:20 20.09.2020
В полуфинале аргентинец встретится с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.
Шварцман выбил Надаля и вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Риме
© Фото: Alfredo Falcone, Keystone Press Agency, Globallookpress

Аргентинский спортсмен Диего Шварцман вышел в полуфинальную серию турнира «Мастерс» по теннису, проходящего в Риме.

Пройти на следующую ступень соревнования ему позволила победа над испанцем Рафаэлем Надалем, в настоящее время являющимся второй ракеткой мира.

Встреча теннисистов, состоявшаяся 19 сентября, окончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу аргентинца. Длительность игры составила 2 часа 3 минуты.

В полуфинале соревнований, призовой фонд которых составляет 3,4 миллиона евро, Шварцман выйдет на корт с канадским спортсменом Денисом Шаповаловым.

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