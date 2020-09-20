«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Единственный гол в ходе матча на 7-й минуте забил нападающий Федор Смолов.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
В воскресенье, 20 августа, в матче восьмого тура чемпионата России по футболу московский «Локомотив» обыграл «Тамбов».
Встреча проходила на столичном стадионе и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в ходе матча на 7-й минуте забил нападающий «Локомотива» Федор Смолов.
На данный момент на счету московского клуба 12 очков, благодаря которым он располагается на шестом месте. В то же время, «Тамбова» набрал только 7 баллов и находится на 13 месте.
Незадолго до этого столичный ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0.