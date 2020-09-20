«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

В воскресенье, 20 августа, в матче восьмого тура чемпионата России по футболу московский «Локомотив» обыграл «Тамбов».

Встреча проходила на столичном стадионе и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в ходе матча на 7-й минуте забил нападающий «Локомотива» Федор Смолов.

На данный момент на счету московского клуба 12 очков, благодаря которым он располагается на шестом месте. В то же время, «Тамбова» набрал только 7 баллов и находится на 13 месте.

Незадолго до этого столичный ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0.