ЦСКА обыграл «Уфу» в матче восьмого тура РПЛ

В воскресенье, 20 сентября, футбольный клуб ЦСКА обыграл «Уфу» в гостевом матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0

Победу москвичам удалось одержать благодаря голу полузащитника Кристияна Бистровича на 65-й минуте. Футбольный клуб ЦСКА не проигрывал в чемпионате страны на протяжении четырех встреч - три победы и одна ничья.

По итогам матча, на счету московского клуба 16 очков, благодаря которым он расположился на второй строчке турнирной таблицы. «Уфа» занимает 13-е место с пятью очками.

Накануне в матче восьмого тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уралом».