Боец MMA из Швеции установил новый рекорд UFC

Боец MMA из Швеции Хамзат Чимаев установил новый рекорд UFC, одержав три победы за 66 дней.

Ранее рекорд принадлежал бразильцу Джонни Уокеру – три победы за 105 дней. Примечательно, что третью победу Чимаев одержал, отправив соперника в нокаут первым ударом в голову. На это ему потребовалось всего 17 секунд, передает MMA Junkie.

На турнире ACA 111 также произошел интересный случай. Боец MMA Лом-Али Нальгиев отправил в нокаут соперника, лежа на спине. Он нанес точный удар ногой в голову.