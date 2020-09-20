Боец MMA нокаутировал соперника, лежа на спине
Спортсмен нанес точный удар ногой в голову.
© Фото: Red Kings MMA, Facebook
Боец MMA Лом-Али Нальгиев отправил в нокаут своего соперника по турниру ACA 111 Иманали Гамзатханова.
Необычной ситуацию сделало то, что Нальгиев нокаутировал соперника, лежа на спине. Ему удалось нанести точный удар ногой в голову. Гамзатханов упал на пол, а судья остановил поединок. Сообщение с фрагментом боя появилось на странице в Instagram организации ACA MMA.
Нальгиев одержал 18 победу при 8 поражениях. У Гамзатханова – 11 побед и 4 поражения в карьере.