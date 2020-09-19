Объявлен новый главный тренер хоккейного клуба «Амур»

Новым главным тренером хоккейного клуба «Амур» стал заслуженный мастер спорта Советского Союза, олимпийский чемпион Сергей Светлов. Соответствующую информацию представила пресс-служба ХК.

Ранее Светлов уже некоторое время являлся основным наставником команды в период сезона 2010-2011 годов. Впервые же спортсмен выступил в качестве тренера еще в 1995 году в Германии.

В настоящее время специалист уже начал знакомство с клубом. В штаб Светлова, согласно объявлению, также войдут Олег Филимонов, Александр Юдин и Павел Торгаев.