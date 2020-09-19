Спорт «Испытала шок»: фигуристка Щербакова прокомментировала возвращение Медведевой к Тутберидзе Светлана Головина По словам спортсменки к этому не было никаких предпосылок. © Фото: Bai Xueqi via www.imago-images.dwww.imago-images.de Globallookpress Российская фигуристка, ученица тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова заявила, что была шокирована возвращением двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в команду. По словам спортсменки, к этому не было никаких предпосылок. «Испытала точно такой же шок, как и все, но мы с Женей много лет катались и до этого, поэтому обстановка привычная, все хорошо», - цитирует Щербакову «Газета.ру». О возвращении Евгении Медведевой в команду Тутберидзе стало известно в среду, 16 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует