«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче восьмого тура РПЛ

В субботу, 19 сентября, футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче восьмого тура чемпионата России.

Встреча проходила на стадионе Екатеринбурга и завершилась со счетом 1:1.

Счет матча был открыт нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой на 7-й минуте, после чего хозяева поля ответили мячом Андрея Панюкова только на 69-й минуте.

На данный момент в турнирной таблице российской премьер-лиги на счету петербургского клуба 17 очков, благодаря которым он находится на первом месте. В то же время «Урал» расположился на 10 месте с десятью баллами.

Следующая встреча «Зенита» состоится 26 сентября. На своем поле клуб примет «Уфу».